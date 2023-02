JD1TV: Show é interrompido após "peidinho" dentro de bar

Uma apresentação musical em um bar na cidade de Tibau, no Rio Grande do Norte, no último sábado (28), precisou ser interrompida após um “peidinho” tomar conta do ambiente. O cheiro foi tão forte, que até mesmo a cantora ficou desconcertada com o cheiro.

O caso foi registrado por frequentadores do bar, que assim com a cantora Renata Falcão, estavam sofrendo com o cheiro que tomava conta do local e tentavam tampar seus narizes com suas camisas e pedaços de papel.

Em dado momento, a cantora afirma que “igual a esse, eu nunca senti”. “Um peido que vem daqui até o final da festa. Ave Maria”, disse a cantora enquanto tentava dissipar o mau cheiro.

Logo em seguida, uma mulher aparece com um spray odorizador de ambiente para tentar disfarçar o cheiro, algo que não deu muito certo. “Agora ficou uma pessoa 'cagando' debaixo de um pé de laranjeira”, comentou a cantora.

Confira:

