JD1TV: Soltos na rua, pitbulls fazem três vítimas em MS

Três pessoas foram atacadas por cachorros durante a manhã de quinta-feira (30), na cidade de Cassilândia, próximo a saída para a cidade de Paranaíba.

Conforme as informações iniciais do servidor público Romeu Goulart, uma das vítimas, ele estava caminhando pela Rua Juvenal Rezende e Silva, quando os cachorros da raça pitbull apareceram andando no sentido contrário. De imediato, eles partiram para cima do homem, para atacá-lo.

“Lutei muito com os animais. Como eles estavam me atacando pela frente e pelas costas, resolvi encostar as costas na parede para evitar o ataque surpresa. Gritava socorro, mas não havia ninguém na rua. Por sorte, um caminhoneiro que, percebeu o ataque e entrou na rua fazendo barulho com o caminhão. Os cachorros então correram”, disse Romeu ao site Cassilândia Notícias.

Já no hospital, o homem disse ter precisado esperar por atendimento, pois outra pessoa que havia sido atacada pelos mesmos animais estava na unidade recebendo os cuidados médicos. Enquanto aguardava, a terceira vítima dos cachorros chegou ao local.

Ainda segundo o site, equipes da Polícia Militar faziam rondas na rua quando avistaram o terceiro ataque. Para conter os animais, os militares efetuaram disparos, matando um dos cachorros.

O dono dos pitbulls apareceu na Santa Casa, onde as vítimas eram atendidas, mas não existem detalhes sobre a conversa entre as partes.

Assista ao vídeo de um dos ataques:

