JD1TV: Universidade da Maturidade formará agentes da melhor idade na Capital

Um projeto inédito da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) com a Universidade Federal do Tocantins criou a UMA (Universidade da Maturidade) que está com inscrições abertas para um curso com certificação em Educador Social do Envelhecimento Humano.

Nesta capacitação, é aceito maiores de 45 anos, com qualquer nivel de escolaridade, o curso com duração de 2 anos, apresentará maneiras de desmistificar os processos da melhor idade, com promoções de saúde e de qualidade de vida.

Confira a reportagem completa abaixo:

