JD1TV: Vídeo mostra 'fumaceiro' após ônibus pegar fogo na Antônio Maria Coelho

Imagens encaminhadas por leitores ao JD1 mostra o momento do ‘corre corre’ e a fumaça tomando conta de tudo após o motor de ônibus, da linha 072 – Terminal Morenão / Terminal Nova Bahia, pegar fogo na Antônio Maria Coelho.

A reportagem já mostrou que o veículo parou de funcionar no cruzamento da rua Ingazeira. O motorista, identificado como Marcelo Elias, contou que ao parar viu as chamas. “Quando parei aqui tava pegando fogo no motor. Pedi pra todo mundo desembarcar e chamei o Corpo de Bombeiros”.

O susto foi grande, mas por sorte e experiência, Marcelo agiu rápido contendo o fogo. Ele disse ainda que essa foi a primeira vez que isso aconteceu. “Fiquei nervoso depois, na hora agi rápido tirando as pessoas de dentro do veículo e apagando as chamas. Que bom que todo mundo ficou bem”.

Como estava no horário de pico, cerca de 50 ou 60 pessoas eram transportadas no ônibus. Outro veículo foi acionado para ajudar os passageiros a terminarem a viagem.

Muito movimentado, o trecho da Antônio Maria Coelho, próximo a Nelly Martins ficou ‘travado’ por alguns instantes.

Assista ao vídeo:

