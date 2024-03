JD1TV: Wanessa Camargo Ã© expulsa por dar soco em Davi no BBB 24

A cantora Wanessa Camargo, uma das participantes do BBB 24, foi expulsa durante a manhã deste sábado (2), após se envolver em um episódio de violência, que viola as regras do programa. Ela teria agredido o brother Davi com um soco, enquanto ele estava dormindo após a festa que aconteceu na casa.

Após o ato, o participante conversou com alguns colegas e disse que foi acordado pela cantora.

As imagens que viralizaram nas redes sociais, mostram que Wanessa entrou no quarto em que estava o participante pulando, cantando, dançando e mexendo no interruptor, sendo vigiada por Yasmin, Pitel e Lucas, que tentaram acalmar a sister.

Pouco tempo depois, Davi procurou o confessionário para falar sobre o que aconteceu e a produção inicialmente afirmou que analisaria as cenas. Porém, não demorou muito para a decisão ser tomada após a cantora ser chamada ao confessionário, no qual foi avisada para os brothers que estavam dormindo quando ouviram o chamado.

"Atenção senhores, por favor arrumem os pertences da Wanessa e coloquem na despensa imediatamente. Atenção a todos, coloquem os pertences da Wanessa na despensa".

Momento do soco no pé de Davi,

Todos sabemos que essa senhora odeia o Davi, o pior de tudo que foi intencional. pic.twitter.com/YNwvTt5UXG — Claudia (@Claudiactf) March 2, 2024

