JD1TV: Curso gratuito de panetone ajuda a promover renda extra a empreendedoras

A ceia de natal é momento de reunir toda a família e as guloseimas dessa época são destaque em todas as mesas. Com os preços de panetones e colombas nas alturas, nos supermercados, aprender a fazer as receitas ajuda a economizar, e ainda gera uma renda extra pra quem escolhe vender nas festas de final de ano.

Pensando nisso a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Subsecretaria de Articulação Social e Assuntos Comunitários (Suasc) promoveu o curso gratuito de Pantones e Colomba natalina, em diversos bairros da Capital.

Nesta quinta-feira (30) foi o último dia da série de cursos e aconteceu na Associação de Mulheres e Mães Novos Palmares, no bairro Cidade Morna. Na ocasião, 55 alunas aprenderam a receita com uma chef de cozinha e saíram satisfeitas com o certificado em mãos.

