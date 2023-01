JD1TV:Em live no facebook, passageiro registra queda de avião no Nepal

Taynara Menezes, com G1

Durante uma live transmitida no Facebook, um passageiro registrou a queda do avião, neste domingo (15), perto de Pokhara, distrito no Nepal, onde deveria pousar. Das 72 pessoas que estavam a bordo, 60 morreram.

A aeronave, um ATR 72 da companhia Yeti Airlines, saiu de Katmandu, capital do Nepal, com destino a Pokhara, mas próximo a realizar o pouso, antes das onze da manhã do domingo, o avião caiu.

Nas imagens é possível ver a aeronave se aproximando do solo, os passageiros estão calmos e não há qualquer indicação de que havia algum problema com o avião, em seguida o celular cai e se ouve gritos.

A transmissão termina mostrando destroços em chamas e o que parece ser barulho de fogo.

