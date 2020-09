Jesus Luz e Carol Ramiro chegam a Bonito para passar a semana

O famoso DJ Jesus Luz está em Bonito juntamente com a esposa, a influencer digital Carol Ramiro e a filha Malena, de 4 anos. Buscando alternativas seguras para descansar com a família durante a pandemia, o artista retornou para a Capital do Ecoturismo nesta segunda-feira (31).

Em uma parceria do Instituto de Desenvolvimento de Bonito (IDB), com o Onde ir em Bonito MS, o DJ vai participar de atividades em vários atrativos da cidade. Ano passado o DJ já tinha vindo para a Capital do Ecoturismo acompanhado da esposa, mas retornou com a família completa.

Jesus Luz deve ficar em Bonito há aproximadamente uma semana. Durante os dias que permanecerá na cidade, ele vai conhecer várias belezas naturas que Bonito e região proporciona a seus visitantes.

O casal também vai mostrar como os atrativos estão lidando com a prevenção à covid-19. Todos os passeios, hotéis e restaurantes estão cumprindo rígidas regras de higiene. Ao todo, foram implantados sete protocolos de biossegurança para o turismo conseguir reabrir as portas com segurança para seus visitantes e colaboradores.

Jesus Luz se tornou mundialmente conhecido ao ser selecionado pelo fotógrafo Steve Klein para estampar um editorial da revista W, ao lado da pop star Madonna. Estreou no São Paulo Fashion Week na temporada primavera-verão 2009-2010 desfilando ao lado de Gisele Bündchen para a Colcci.

Além do reconhecimento do seu trabalho como DJ e modelo, Jesus já estrelou duas novelas da Rede Globo e foi uma das atrações do Ballando com Le Stelle, programa de maior audiência italiana.

Carol faz faculdade de Nutrição e é apaixonada por saúde e boa alimentação, ela levanta a bandeira do equilíbrio, sem neuras. Atualmente trabalha como modelo, Dj, e influencer digital.

Carol divide seus dias entre a faculdade, cuidar da casa e da família, compromissos de trabalho, academia, rotina agitada, e ainda assim faz questão de estar sempre em contato com os seus seguidores, criando um conteúdo que faz parte do seu dia a dia.

