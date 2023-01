Família pede ajuda para pagar transporte e tratamento de João Miguel

Aos 3 anos, o pequeno João Miguel, morador de Coxim, no interior de Mato Grosso do Sul, foi diagnosticado e internado com meningoencefalite que acabou o deixando internado por 45 dias no hospital.

A meningoencefalite é uma patologia potencialmente grave que pode atingir o cérebro, deixar sequelas, podendo ser fatal em alguns casos. A doença pode ter diversas causas, como vírus, tuberculose, fungos, surtos ou acontecer de forma eventual.



De acordo com relato da família, nesse tempo, João Miguel passou pela CTI, enfermaria, fonoaudiólogo e fisioterapia, mas agora continuará o tratamento em casa.

Com a nova jornada, a família pede ajuda para poder comprar uma cadeira de rodas infantil. A contribuição pode ser feita por meio da vaquinha solidária, no link para ajudar no tratamento da reabilitação motora do João Miguel. https://www.kickante.com.br/vaquinha-online/todos-pelo-joao-miguel.

O JD1 Notícias tentou fazer contato com os pais do João Miguel para ajudar a atender demais necessidades e aguarda retorno.

