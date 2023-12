Jogador de futebol morre após ser atingido por raio durante jogo; Veja

Brenda Leitte, com G1 Notícias

Um jogador de futebol, de 21 anos, identificado como Caio Henrique de Lima Gonçalves, morreu após ser atingido por um raio durante uma partida dentro de um estádio em Santo Antônio da Platina, no norte pioneiro do Paraná. Outros seis jogadores ficaram feridos.

O jogo era válido pela Copa Regional de Futebol Amador e disputado pelo União Jaiirense e o Unidos, de Santo Antônio da Platina. A partida ocorreu no Estádio Municipal José Eleutério da Silva.

Segundo o diretor municipal de Esportes da Prefeitura de Santo Antônio da Platina, Marcos Noveli Ferreira, chovia na hora da partida.

Um vídeo gravado por torcedores mostra momentos após o incidente. Na gravação, é possível ver os jogadores do Japira caídos e recebendo socorro. Assista:



As vítimas

Dos feridos, cinco jogadores continuam internados em observação. Outro, em estado mais grave, foi levado para o Hospital Regional da cidade.

Conforme Ferreira, o atleta foi socorrido pela equipe técnica dentro do campo e encaminhado para o Pronto-Socorro, mas não resistiu.

Prefeitura lamenta morte

Em nota, a Prefeitura de Santo Antônio da Platina lamentou a morte do atleta e disse que está "empenhando todos os esforços para que os atingidos tenham o melhor atendimento possível".

Cuidados com raios

Segundo o Corpo de Bombeiros, devido à instabilidade climática, há grandes chances de temporais e queda de raios nesta época do ano

Segundo os militares, entre os cuidados a serem tomados estão:

* Evitar contato com objetos metálicos, como cercas de arame, tubos metálicos e principalmente linhas telefônicas ou elétricas;

* Evitar estar em locais como campos abertos, piscinas, lagos, praias, árvores isoladas, postes e locais elevados.

Onde buscar abrigo

* Sempre que possível se abrigar em edificações ou locais isolados;

* É importante manter sempre os pés juntos porque ao atingir o solo a descarga elétrica se propaga em ondas concêntricas, como quando se atira uma pedra na água, gerando diferenças de potencial elétrico no chão. Mantendo os pés juntos, é possível evitar a passagem da eletricidade pelo corpo.

