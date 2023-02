John Kerry sugere doação de R$ 47 bilhões para o Fundo Amazônia

O enviado especial para o Clima dos Estados Unidos, John Kerry, afirmou durante entrevista coletiva no Ministério do Meio Ambiente nesta terça-feira (28) que vai tentar viabilizar a doação de US$ 9 bilhões, cerca de R$ 47 bilhões na cotação atual, para o Fundo Amazônia.

“Estamos trabalhando com uma legislação que está agora no Congresso, de US$ 4,5 bilhões, mas estamos pensando em US$ 9 bilhões. Sabemos que teremos uma luta para que seja aprovado. Então, também estamos trabalhando com pontos de desenvolvimento multilaterais, e suas reformas, e com o mercado de carbono”, declarou o enviado especial.

Junto da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, Kerry destacou a importância de trabalhar com o Congresso norte-americano e empresas privadas para apoiar o Fundo da Amazônia.

“A colaboração não é só de natureza financeira. É o reconhecimento de aporte de recursos de pagamento por emissão de CO2 já realizada, e os Estados Unidos estão sendo colaborativos”, afirmou a ministra.

Apesar do nome, o Fundo Amazônia financia projetos de preservação de biomas em todo o país, mas segundo Marina, o investimento proposto pelos EUA será direcionado, em sua maior parte, exclusivamente para a floresta tropical brasileira.

