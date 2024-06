Jornalista Fernando Rocha é diagnosticado com tipo de herpes

O jornalista e apresentador Fernando Rocha foi diagnosticado com herpes zoster, doença causada pelo vírus varicela-zoster, o mesmo da catapora. Ele usou as redes sociais para anunciar o diagnóstico.

O vírus pode ficar oculto no sistema nervoso por anos. Na publicação, Fernando explica como funciona a doença. "Se você já teve catapora, tem mais de 40, 45 anos, você pode ter herpes zoster. É uma doença que acontece também com relação à baixa imunidade, fatores emocionais. Mas, enfim, esse vírus da catapora, chamado varicela-zoster, fica armazenado no corpo, esperando uma janela de oportunidade", disse.

Ele não sabe ao certo o que causou o seu quadro clínico, mas já está medicado e informou que tomou a medicação durante uma semana, e agora está sentindo dor. “É uma dor muito grande. É uma dor lancinante, é como se fosse uma espada fincando na parte da costela", revelou.

Há vacina contra a doença, dividida em duas doses, mas que não são fornecidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), somente pela rede particular, e chega a custar R$ 800.

