Jovem viraliza após mostrar procedimento estético ''Peeling de Fenol''

João Castro viralizou nas redes sociais ao mostrar, por meio de um vídeo no TikTok, a evolução da própria pele após realizar um peeling de fenol.

Embora não seja uma novidade na indústria da beleza, o peeling de fenol ganhou destaque nos últimos anos. O motivo está na eficácia do procedimento, que diminui rugas, cicatrizes, manchas e flacidez, mas oferece um pós delicado. A técnica elimina sinais que não desaparecem com intervenções estéticas populares, a exemplo do botox.

Nas primeiras cenas, é possível ver João com severas cicatrizes de acne no rosto. Em seguida, o homem aparece com os olhos inchados e com a pele cheia de feridas em razão da intervenção estética. A face dele fica cada vez mais avermelhada e sensível, até o peeling começar a surtir efeito.

Pouco a pouco, João Castro exibe uma pele totalmente diferente, sem manchas e linhas de expressão. O resultado chocou os internautas, que se assustaram com as etapas do procedimento. "Deu para ver que funciona, mas parece ser um procedimento bem doloroso", comentou um seguidor do rapaz.

Em entrevista, a dermatologista Luanna Caires Portela explicou que o peeling de fenol é bastante agressivo. Por isso, ele deve ser executado no hospital principalmente quando o procedimento é realizado sem modificações na fórmula do ácido , com anestesia.

"Como ele atinge a camada mais profunda da pele, exames prévios devem ser realizados somente por médico, em centro cirúrgico. Porém, existem versões do peeling de fenol modificadas em que o pós é menos doloroso. No entanto, o resultado também é menor", esclareceu a profissional.

"O peeling de fenol clássico é um dos procedimentos que proporciona resultado mais expressivo no rejuvenescimento e na melhora da textura da pele. No entanto, para quem prefere tratamentos menos invasivos, excelentes resultados também podem ser obtidos com outras tecnologias", concluiu a dermatologista.

O tempo de cicatrização do peeling de fenol varia de nove a 14 dias, e a pele fica avermelhada por algumas semanas, como no caso de João Castro. Como a técnica é agressiva, determinados efeitos colaterais podem causar incômodo, a exemplo de dores internas e dificuldade em abrir os olhos.

A intervenção ainda exige disciplina do paciente, que deve seguir à risca diversas recomendações depois do procedimento para evitar infecções. A recuperação completa do rosto, vale ressaltar, pode levar até um ano e meio.

