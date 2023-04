Jovens da Capital arrecadam dinheiro em semáforos para fazer curso de ballet em SC

Para realizar sonho de fazer um curso de aprimoração no ballet, jovens do Projeto Som&Vida da região do bairro Universitária II e COHAB, estão fazendo arrecadação para custear a viagem de uma semana para Joinville (SC).

Atendendo 190 crianças e adolescentes, com idades entre 4 e 18 anos, com ensinamentos de música e ballet, o projeto social precisa arrecadar R$ 15 mil para arcar com os custos totais da viagem para 9 jovens e os funcionários que os acompanharão.

Ao JD1 Notícias, o presidente do Projeto do Som&Vida, Daniel Duarte Campos, de 44 anos, contou que o curso acontece entre os dias 22 e 28 de julho. “Essa viagem é para nossas alunas do juniores para fazer curso de aprimorar as técnicas do ballet. Precisamos de 15 mil para custear toda a viagem”.

Festival da Pizza para arrecadação de fundos para a viagem

Para levantar o valor, o grupo tem pedido dinheiro em semáforos aos finais de semana e também farão alguns eventos de arrecadação, como o Festival da Pizza.

“Além de pedir no semáforo que estaremos fazendo todos finais de semana, também iremos fazer um festival de pizza agora no dia 22 (sábado) e também estamos pedindo patrocínio a empresários”, comentou Daniel sobre a angariação de fundos.

O festival está marcado para acontecer das 14h às 17h na Rua Ronald de Carvalho – Jardim Macapá na COHAB, com as pizzas sendo vendidas pelo preço de R$ 30 cada.

Para tirar dúvidas ou ajudar o projeto, bastante entrar em contato com Daniel através do telefone (67) 9 9169-7489. O número também é a chave PIX que está sendo usada para fazer as arrecadações.

Som&Vida – Existente há 13 anos na região, mais de 2 mil crianças já passaram pelo projeto que promove palestras e oficinas direcionadas a saúde, garantias de direitos, fortalecimentos de vínculos, combate ao uso de drogas e outros.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também