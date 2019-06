Julia teve a vida interrompida aos 40 anos com suspeita de H1N1

Vegetariana, amante da leitura, esporte e dança, servidora da luz, assim se apresentava nas redes sociais, a manicure Julia Nantes, que teve a vida interrompida na segunda-feira (17), por suspeita de gripe H1N1.

A morte da manicure amada pelos amigos e clientes fez interromper o expediente do salão de beleza Morena Mulher, do shopping Pátio Central, onde trabalhava há cinco anos. “Expressamos nossos sentimentos aos amigos e familiares e informamos que, em manifestação de luto, a nossa Unidade Pátio Central não funcionará nesta terça-feira (18)”, informou em nota divulgada no Facebook.

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) investiga a causa da morte. Em nota enviada ao JD1 Notícias, a secretaria informou que na quinta-feira (13) foi iniciado o tratamento com tamiflu devido a suspeita da síndrome gripal. Na manhã de ontem a paciente foi transferida do CRS Aero Rancho para a UPA Santa Mônica onde permaneceu em acompanhamento intensivo.

“A Unidade de Resposta Rápida (URR) foi acionada e coletado material biológico às 10h para exame a fim de identificar se o quadro se tratava de síndrome gripal. No final da tarde, a paciente apresentou parada cardio respiratória e foi realizada a reanimação durante 30 minutos, sendo constatado o óbito às 19h”, disse em nota.

A Sesau informou ainda que a autorização para transferência para o Hospital Regional foi efetuada também no final da tarde, via vaga zero, mas devido ao estado grave de saúde da paciente que impedia a estabilização para remoção, não foi possível transferi-la naquele momento. “Sendo assim, todos os protocolos clínicos foram corretamente adotados, desde o início do tratamento a partir da suspeita, bem como os procedimentos para estabilização e reanimação”, concluiu a nota.

H1N1

Gripe H1N1 é uma doença causada pela mutação do vírus da gripe. O H1N1 é um subtipo do Influenza A, e os sintomas da doença são bem parecidos com os da gripe comum. A transmissão também ocorre da mesma forma.

O problema da gripe H1N1 é que ela pode levar a complicações de saúde muito graves, podendo levar os pacientes até mesmo à morte.

Transmissão

A transmissão do vírus ocorre de uma pessoa para outra, por espirro, tosse e partículas que saem da boca. É possível pegar a gripe por contato com superfícies contaminadas com gotículas respiratórias.

Deixe seu Comentário

Leia Também