Justiça dos EUA aceita pedido da Gol para investigar Latam

Brenda Leitte, com g1

Um tribunal de Justiça dos Estados Unidos aceitou na segunda-feira (12), parcialmente, o pedido da Gol Linhas Aéreas de proteção e investigação contra a conduta da concorrente Latam Airlines durante o processo de recuperação judicial da empresa.

Em uma audiência em Manhattan, o advogado da Gol, Andrew Leblanc, disse ao juiz de falências dos EUA, Martin Glenn, que a empresa precisaria investigar se a conduta da Latam violava a lei de falências do país.

“Sentimos que estamos sob ataque de um concorrente no nosso mercado”, disse Leblanc.

Glenn pediu que a Latam fornecesse documentos e disponibilizasse três de seus executivos para entrevistas com os advogados da Gol. O juiz também afirmou que era um “absurdo” acreditar que foi mera coincidência que a companhia tenha começado seu processo de contratação de novos funcionários no dia seguinte ao pedido de falência da Gol.

Na última sexta-feira (9), a empresa acusou a Latam de aproveitar a falência da Gol para tentar roubar suas aeronaves, contratar seus pilotos e desencorajar os agentes de viagens de reservar voos de clientes com a Gol.

"Imediatamente após protocolar a petição do Capítulo 11, a Gol tomou conhecimento de que a Latam estava tentando adquirir arrendadores, aviões e pilotos ", disse a empresa.

A Latam, por sua vez, afirmou em nota que "está em contato permanente com todas as partes interessadas relevantes em matéria de frota (arrendadores e fornecedores de equipamentos e manutenção) como parte de seu negócio".

"A companhia está ativa no mercado há vários meses com o objetivo de garantir a capacidade necessária para atender às necessidades contínuas e de longo prazo no contexto dos desafios globais da cadeia de suprimentos e da falta de aeronaves/motores.", declarou a companhia também.

Deixe seu Comentário

Leia Também