Lei "Parceiros do Esporte e da Cultura" será assinada na quarta-feira

O prefeito Marquinhos Trad assinará, na manhã da quarta-feira (29), no Paço Municipal, a lei e o decreto que regulamenta a Lei “Parceiros do Esporte e da Cultura”. O projeto foi aprovado pela Câmara no começo do mês e tem o objetivo de firmar parcerias com pessoas físicas e jurídicas para implementação de ações de esporte, lazer e cultura em Campo Grande.



Pela proposta, o Poder Executivo fica autorizado a firmar parcerias para a integração de esforços e de recursos financeiros. O empresário que aderir ao programa poderá veicular publicidade e realizar divulgação no espaço atendido, conforme modelo e espaço previamente definidos. Conforme o texto, empresas ou pessoas físicas ficarão encarregadas da manutenção, edificação de prédio e reforma de espaços sob administração dos órgãos gestores do esporte, lazer e cultura, bem como aquisição de materiais e bens para os projetos.



Segundo o diretor-presidente da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), Rodrigo Terra, o programa aumenta a capacidade de atuação da prefeitura. “Com essa lei, vamos trazer as empresas privadas para auxiliar no fomentar do esporte e da cultura, e assim aumentar a capacidade de atuação da prefeitura. Com isso, qualquer espaço público ligado ao esporte e ao lazer poderá ser contemplado, como praças, parques, o Autódromo Internacional ou Centro de Formação de Atletas (Cefat)”, afirmou.



Após a lei ser sancionada, a Funesp e a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) publicarão edital para captar parcerias.

Deixe seu Comentário

Leia Também