Prefeitura promove curso de capacitação em promoção da igualdade racial

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais (Segov) e da Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos (SDHU) promoveu na última quinta-feira (23), na Morada dos Bais, a abertura do curso de capacitação em promoção da igualdade racial.

O curso é uma ação do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, por intermédio da Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, e tem como articuladora a Coordenadoria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial do Município. Ele aborda os conteúdos referentes a essas políticas públicas, e de como se elaborar o Plano Municipal, além de projetos para captar recursos financeiros.

Para o subsecretário de Defesa dos Direitos Humanos, a igualdade racial depende de pessoas comprometidas com a causa. “Precisamos formar novos militantes em prol dos direitos humanos, pessoas que atuem com o coração para que políticas públicas sejam efetivadas em favor da igualdade racial e dos direitos humanos como um todo’’.

Já a coordenadora de Políticas de Promoção da Igualdade Racial Rosana Anunciação Franco salienta a importância deste momento que une tanto militância, governo e não governo para juntos fazer um diagnóstico do trabalho a favor da igualdade racial no Município. “É o momento de nos unirmos , de fortalecer nossos vínculos para que nossa capital seja exemplo em direitos humanos”, diz.

Para o dr. Guilherme Mansur Dias, que ministrou o curso, o mesmo é de uma relevância enorme para o Município, para os seguimentos envolvidos e populações tradicionais. ‘”A questão étnico racial não é a discussão de um grupo mas da sociedade como um todo, e temos que estar a todo tempo reforçando essa pauta e compartilhando conhecimentos a respeito, para o avanço da igualdade no nosso País’’, ressalta o palestrante.

A capacitação de 14h/aula vai acontecer entre os dias 23 e 24 de maio, na Morada dos Bais das 8h às 17hs, e está aberta para Gestores, Conselheiros e Sociedade Civil. Para mais informações (67) 99227-9241

Sobre o palestrante

Dr Guilherme Mansur Dias tem Pós-doutorado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Doutorado em Antropologia Social Universidade Estadual de Campinas, Mestrado em Antropologia Social Universidade Estadual de Campinas, Bacharelado em Ciências Sociais Universidade Estadual de Campinas. É pesquisador de Pós-doutorado no Centro de Pesquisas Sociológicas sobre Direito e Justiça Criminal (CESDIP)/França, Pesquisador Associado Grupo de Trabalho Migrações: desigualdades e tensões. Conselho Latino americano de Ciências Sociais (CLACSO), Equador. Consultor/Voluntário Fundação AMOR, Analista e Coordenador de Projetos Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Servidor na Coordenação Geral de Regularização de Territórios Quilombolas e responsável pela implementação do projeto Formulação de Uma Linguagem Pública sobre Comunidades Quilombolas.

