Leilão de motocicletas dos Correios será aberto em MS

Sarah Chaves, com informações da Assessoria

O leilão eletrônico dos Correios para a venda de 31 motocicletas modelo Honda CG 125, ocorrerá dia 1° de março às 8h e os veículos já estão disponíveis para visitação.

A visitação está sendo realizada no Centro de Transporte Operacional, localizado na Av. Cônsul Assaf Trad 238, Bairro Mata do Jacinto, em Campo Grande até dia 28 de fevereiro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 16h (horário local), sendo necessário agendar pelo telefone (67) 3301-2113.

Podem participar da licitação pessoas físicas ou jurídicas, desde que atendam às condições fixadas no edital. O leilão será online, por meio do endereço www.licitacoes-e.com.br , identificado pelo nº 981543. No site, também está disponível o edital n.º Nº 001/2023 em Opções > Listar Documentos.

Para acessar o sistema eletrônico e enviar propostas, os interessados devem fazer um cadastro nas agências do Banco do Brasil. É necessário enviar a proposta de lance para um ou mais bens, considerando os valores mínimos de cada um.

A licitação ocorrerá em modo de disputa fechado. Para o julgamento das propostas será adotado o critério de maior oferta de preço.

