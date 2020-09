Leilão do Detran-MS tem mais de 1 mil motocicletas e 157 carros disponíveis

O leilão do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) tem mil motocicletas disponíveis e 157 carros. Os veículos estão sendo leiloados como sucatas, podendo serem utilizadas as peças, sem permissão para rodar no trânsito, já que placas e chassi são inutilizáveis.

“É uma oportunidade para que as pessoas adquiram veículos com preços mais em conta e também aumenta as possibilidades de investimentos em melhorias das agências por conta do consequente aumento na arrecadação”, afirmou o diretor-presidente, Rudel Trindade.

Sucata aproveitável são veículos cujas peças poderão ser reaproveitadas em outro veículo, com inutilização de placas e chassi em que conste o número de identificação veicular. Nesta categoria de leilão, somente pessoas jurídicas podem participar.

A Operação Pátio Zero começou na sexta-feira (25) e segue até 9 de outubro. A visitação acontece nos dias 06, 07 e 08 de outubro, no pátio localizado na Avenida Gury Marques, 7155, das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30.

