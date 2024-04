Leniel Borel, pai do menino Henry, tem filha três anos após morte do filho

O engenheiro Leniel Borel, pai do menino Henry Borel, morto aos 4 anos após ser agredido pelo padrasto, o ex-vereador Dr. Jairinho, anunciou nesta segunda-feira (22) que ele e sua esposa, Larysse Ribeiro, tiveram uma filha.

Pouco mais de três anos depois da morte da criança, vítima das agressões de Jairo Souza Santos Junior, conhecido pelo nome Dr. Jairinho, Leniel anunciou, por meio de vídeo no Instagram, que ele e sua esposa aguardam a chegada da menina Valentina. “Vem Valentina, um novo começo”, disse na publicação.

“Estamos aqui… Daqui a pouquinho a Valentina está vindo, vocês que acompanham a gente… Nossa filhinha, nossa princesa! Filha, vem com saúde, você vai ser muito amada”, diz o engenheiro no vídeo. “A gente está muito feliz, é um momento muito especial na nossa vida. Esse é um momento único”, afirmou Larysse na gravação.

Segundo o portal Extra, a criança nasceu saudável em uma maternidade particular na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, e passa bem. "Tenho certeza de que um filho nunca substituirá o outro e que continuarei lutando por Justiça pelo Henry, mas estou muito feliz com a chegada da Valentina. Considero uma dádiva divina ter tido a oportunidade de ser pai novamente", disse Leniel.

