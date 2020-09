Live com presidente do TRE abre cobertura das eleições no JD1

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MS), desembargador João Maria Los, abrirá a série de entrevistas com candidatos à prefeitura e a Câmara Municipal, nesta terça-feira (22), do JD1 Notícias.

Lós vai falar sobre as eleições municipais e, também , responderá perguntas de internautas.

