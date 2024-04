Livraria Cultura fecha loja do Conjunto Nacional

Após o Superior Tribunal de Justiça (STJ) manter o despejo da Livraria Cultura, a loja do Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, região central de São Paulo, fechou as portas de forma definitiva nesta terça-feira (2).

Em nota, a livraria afirmou que a decisão de fechamento ocorreu depois de três anos de negociação com o proprietário do imóvel a respeito do valor do aluguel. A empresa já acumula mais de R$ 15 milhões em dívidas referentes ao aluguel do espaço, atrasado desde 2020.

“Infelizmente, apesar de nossos esforços mútuos, não conseguimos chegar a uma solução viável para ambas as partes. O cenário atual do mercado, especialmente acentuado pelas mudanças no comportamento do consumidor, consolidadas durante a pandemia, tornou a manutenção de uma livraria de grande porte como a nossa neste local desafiadora”, afirmou o texto.

Segundo a livraria, as atividades do estabelecimento devem ser transferidas para “um novo espaço que se adapte melhor às demandas e realidades atuais do mercado editorial e varejista”.

