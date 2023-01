Livro com referências históricas de estações ferroviárias será lançado na Capital

Após vencer um edital do Estado, contemplado com o Fundo de Investimentos Culturais, um grupo composto por uma antropóloga, um engenheiro ambiental, arquitetos e historiadores lança nesta sexta-feira (20), o livro "Estações Ferroviárias Da Linha Tronco e Do Ramal Ponta Porã".

O grupo venceu um edital de 400 inscritos e ficou em 1° lugar no ranking de obras sobre patrimônio edificado, apesar dos percalços enfrentados na época da pandemia de Covid que atrasou o andamento das atividades para a realização do livro que só foi iniciar em 2021.



Ao JD1, um dos colaboradores, o arquiteto e proponente do trabalho, Bruno Ferreira, contou que, para a produção da obra de referência histórica e urbanística foram utilizados drones em todas as estações feitas pelo engenheiro Victor Azevedo Faria. “Tivemos a presença dos historiadores, que fizeram a apresentação e elaboração dos históricos das ferrovias, e em particular de Campo Grande”.

Além disso, uma antropóloga foi uma das participantes, e a equipe também teve apoio do museu ferroviário de Bauru que forneceu informações históricas, enquanto as prefeituras de cidades do interior do estado estiveram juntas fornecendo informações para o banco de dados de embasamento do livro.



Bruno conta a experiência única ao fazer parte da elaboração do livro. “A gente não tem conhecimento do que realmente é e o que impacta a existência da estrada de ferro noroeste do Brasil, retomar contato e ver que o desenvolvimento de Campo Grande e de Mato Grosso do Sul se deve muito a existência da estrada de ferro que cortava o estado de fora a fora é um privilégio. Poder ter esse contato com os ex-ferroviários, com a história em detalhes, esse tipo de levantamento não existe em nenhum outro lugar”, comentou.

O arquiteto destaca que o trabalho servirá como referência para acadêmicos, sobre a relação das obras com a população, e para as prefeituras. “Caso queiram fazer projeto de restauro em obras, agora terão material de embasamento histórico e arquitetônico”.

O livro será distribuído às instituições e 20 exemplares também serão disponibilizados para os presentes que estiverem no lançamento. Além de ficar disponível em versão digital (posteriormente) com modelos em 3D o que auxiliará estudantes de arquitetura.

A equipe de criação do livro conta com os arquitetos, Bruno Ferreira, Joelma Fernandes Arguilho, Alexandre Arantes, Ana Delphino Rodrigues, Eduardo Roberto e Paulo Farias. Os historiadores João Henrique e Rodrigo Pedroso dos Santos.





Serviço



O Livro "Estudo Arquitetônico e Histórico-cultural de Estações Ferroviárias da Linha-Tronco e Do Ramal Ponta Porã" será lançado nesta sexta-feira (20) às 19h no auditório do Instituto Histórico de Mato Grosso do Sul

Endereço: Av. Calógeras 3000 ou pelo meet https://meet.google.com/hmw-akqo-mke?pli=1



Ficha técnica da produção do livro

