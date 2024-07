Longen presidirá o comitê de Líderes Empresariais em MS

Durante a reunião que marcou o início dos trabalhos do Grupo de Líderes Empresariais (Lide)- em Mato Grosso do Sul na terça-feira (23), o presidente da Fiems, Sérgio Longen, foi escolhido para presidir o Comitê de Gestão da organização.

O evento, realizado no Edifício Casa da Indústria, contou com a presença do chairman do LIDE Global, Luiz Fernando Furlan, como convidado especial, além de autoridades e empresários de diversos ramos da economia sul-mato-grossense.

"Movimentos como esse são muito importantes e projetam o futuro do nosso Estado. Mato Grosso do Sul hoje vive o pleno emprego e conta com recurso em caixa para investimentos, e esse trabalho foi construído lá atrás. Da mesma forma, estamos dando passos importantes hoje para colher no futuro os frutos desse trabalho", afirmou Longen

O presidente do LIDE MS, Aurélio Rolim Rocha, falou dos propósitos do grupo. "O LIDE MS se propõe a ser o campo neutro do debate sobre o desenvolvimento do nosso Estado. Montamos um conselho com pessoas que pensam, acreditam e investem em Mato Grosso do Sul. O LIDE nasce com o objetivo de mostrar o Estado para o mundo", disse.

Chairman do LIDE Global, Luiz Fernando Furlan é empresário e já foi presidente do conselho de administração da Sadia, ministro da Indústria e do Comércio Exterior e elogiou os membros do comitê de gestão do LIDE Mato Grosso do Sul. “São talentos e pessoas de destaque das mais diferentes áreas de atividade. Vamos ter muitos eventos ainda este ano, inclusive internacionais. Espero que esta semente lançada traga bons frutos para todos nós”, afirmou Furlan.

Participaram do encontro os secretários estaduais Jaime Verruck da Semadesc, Rodrigo Perez da Segov e integrantes do comitê gestor do LIDE MS:

Sérgio Longen - presidente da Fiems - presidente do comitê gestor do LIDE MS

Crosara Júnior - vice-presidente da Fiems

Robson Del Casale - chefe de gabinete da presidência da Fiems

Aurélio Rolim Rocha - presidente do LIDE MS

Guilherme Fabris - Nova Prata Cereais

Rodrigo Hofig - Grupo Hofig

Victor Messias - São Bento Incorporadora

Neca Bumlai - Faculdade Insted

Cláudio Mendonça - Sebrae MS

Amaury Pekelman - Biosul

Marcelo Vinhaes - Energisa

Themis Oliveira - Águas Guariroba

Daniel Castro - advogado

Ricardo Ayache - Cassems

Arthur Marinho - Imagitec

Rodrigo Possari - Cruzeiro do Sul

Guilherme Poli - Hotel Zagaia

Daniela Verruck - LIDE SP

Guilherme Bumlai - Acrissul

