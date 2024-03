Longen se reÃºne com embaixador do JapÃ£o no Brasil para fortalecer relaÃ§Ã£o comercial

O embaixador do Japão no Brasil, Hayashi Teiji esteve em Campo Grande nesta semana, oportunidade em que se encontrou com o presidente da Fiems, Ségio Longen no edifício Casa da Indústria, onde, junto com o governador Eduardo Riedel, apresentou planos para estreitar a relação com o país asiático.

“Nós de Mato Grosso do Sul sabemos da importância dessa ligação com um país como o Japão que é reconhecido no mundo nas áreas de pesquisa e inovação. Enfim, um país muito admirado”, afirmou Longen.

O governador Eduardo Riedel reconheceu a importância estratégica do país para o Estado. “Como fruto de tudo isso, vamos firmar o compromisso de, no ano que vem, participar de uma missão ao Japão num gesto e numa ação extremamente objetiva de fortalecer os laços e buscar ampliar as oportunidades entre os dois países”.

Teiji destacou o potencial estratégico do Estado para a economia do Brasil e a representação dessas parcerias. “Mato Grosso do Sul é um estado muito importante para o Brasil no sentido de sustentabilidade, atividade agropecuária e também inovação. Minha intenção nessa segunda visita oficial a Mato Grosso do Sul é fortalecer ainda mais os nossos laços em várias áreas”.

O mercado japonês aumentou 334% a receita de exportação do Mato Grosso do Sul, saindo de US$ 76,4 milhões em 2021 para US$ 331,8 milhões, em 2023. No ano passado, o Japão foi o 5º país que mais comprou produtos sul-mato-grossenses, como milho, frango, farelos e celulose.

Já a receita de exportação do Japão para o Estado aumentou 1.049%, saindo de US$ 768 mil, em 2021, para US$ 8,8 milhões, em 2023.

