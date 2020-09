Loubet, Patrícia & Adriana marcam retomada de eventos com público

As irmãs Patrícia & Adriana, e o cantor Loubet protagonizam, no próximo dia 1° de outubro, a primeira live com a participação do público, depois da flexibilização das medidas de combate ao novo coronavírus em Campo Grande.

O empresário da dupla sertaneja, Flávio Guedes, explicou ao JD1 Notícias que este modelo de live será realizado, pois há muito tempo as artistas não fazem show, e é uma forma de “desengessar” o formato de transmissão já conhecido.

A live transmitida no Sheriff Bar, e contará com as medidas de biossegurança de prevenção ao coronavírus, já estabelecidas conforme o decreto n. 14.456, de 14 de setembro da Prefeitura de Campo Grande, disponibilizando até mesmo menos que 50% da capacidade do local.

O responsável deve protocolar, para o evento, um Termo de Compromisso e Plano de Contenção de Riscos, até 5 dias úteis antes da data da realização do evento, o que segundo o empresário, já foi feito.

O Sheriff tem capacidade total para 200 pessoas, mas conforme o empresário, apenas 80 ingressos serão vendidos, para reduzir menos ainda o contágio do coronavírus.

Os ingressos já estão sendo vendidos por R$ 100 no Sheriff Bar na R. José Antônio, 3246 - Vila Rosa Pires, em Campo Grande. A live também será transmitida nos canais do Youtube de Patrícia & Adriana e do Loubet . O empresário reforça que o evento, “não será um show, o foco é a live”.

