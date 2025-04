JD1TV: Luan Santana faz show particular em passeio de barco no Pantanal

Durante um passeio de barco no Rio Paraguai, próximo a Corumbá no Pantanal de Mato Grosso do Sul, o cantor Luan Santana aproveitou para dar uma ‘palinha’ em momento registrado pelo fotógrafo do artista, Gabriel Porangaba.



O sertanejo usou um microfone e uma caixa de som para cantar ‘Dona’, faixa do novo álbum 'Luan ao vivo na Lua'.



Luan possui uma fazenda em Aquidauana, a propriedade denominada “Meteoro”, nome de seu primeiro sucesso, e com frequência é visto passeando pelas cidades de seu estado natal. O registro foi publicado nas redes sociais do cantor e rendeu diversos comentários de fãs.

