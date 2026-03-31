Menu
Menu Busca terça, 31 de março de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Geral

Macaco-prego aparece em cozinha e mobiliza equipes ambientais na Capital

Após a captura, o animal foi encaminhado ao CRAS para avaliação veterinária

31 março 2026 - 13h13Sarah Chaves

Um macaco-prego  foi encontrado dentro da cozinha de uma casa em um condomínio próximo ao Parque dos Poderes, em Campo Grande, e mobilizou a Polícia Militar Ambiental (PMA) e o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) para a captura.

O animal já vinha sendo visto circulando pelo condomínio nos últimos dias, até entrar no imóvel, onde foi localizado pelos moradores. A equipe realizou a captura de forma segura, seguindo os protocolos de manejo de fauna silvestre.

Após a captura, o animal foi acondicionado adequadamente e encaminhado ao CRAS, onde passará por avaliação veterinária.

Espécie nativa e bastante comum no Brasil, o macaco-prego é conhecido pela inteligência e capacidade de adaptação. A orientação, nesses casos, é manter distância, evitar contato direto e acionar a PMA para garantir o manejo correto e seguro do animal.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

 

Reportar Erro
Deixe seu Comentário

