Macaco-prego aparece em cozinha e mobiliza equipes ambientais na Capital

Um macaco-prego foi encontrado dentro da cozinha de uma casa em um condomínio próximo ao Parque dos Poderes, em Campo Grande, e mobilizou a Polícia Militar Ambiental (PMA) e o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) para a captura.
O animal já vinha sendo visto circulando pelo condomínio nos últimos dias, até entrar no imóvel, onde foi localizado pelos moradores. A equipe realizou a captura de forma segura, seguindo os protocolos de manejo de fauna silvestre.
Após a captura, o animal foi acondicionado adequadamente e encaminhado ao CRAS, onde passará por avaliação veterinária.
Espécie nativa e bastante comum no Brasil, o macaco-prego é conhecido pela inteligência e capacidade de adaptação. A orientação, nesses casos, é manter distância, evitar contato direto e acionar a PMA para garantir o manejo correto e seguro do animal.
