Mãe e filho são socorridos após perderem controle do carro e bater em muro

Na manhã deste domingo (18), um carro Fiat Uno de cor preta, perdeu o controle e bateu no muro de uma casa na Avenida Prefeito Heráclito Diniz de Figueiredo, no bairro Seminário, em Campo Grande. Dentro do veículo haviam duas pessoas. Elas foram socorridas e levadas para o hospital Santa Casa da Capital.

Conforme apurado, as duas vítimas feridas são mãe e filho. Ainda não se sabe a gravidade de ambos.

Um outro filho da mulher foi até o local do acidente e relatou que a mãe e o irmão estavam indo para a igreja, logo pela manhã.

Até o momento não se sabe se um buraco ou falha mecânica foi o responsável pelo acidente.

