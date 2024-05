Mais ajuda: Sanesul envia copos de água a vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul

Mais uma remessa de copos de água foi enviada ao Rio Grande do Sul pela Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul). A ação visa auxiliar as famílias afetadas pelas enchentes. Até agora, a empresa já enviou, por meio da Defesa Civil estadual, 90.720 copos de água envasada no Complexo Maria Cecília Barbosa, em Campo Grande.

Em 8 de maio, a empresa encaminhou a primeira carga com 30 mil unidades de água envasada à Defesa Civil de Mato Grosso do Sul, que por sua vez repassou à Defesa Civil daquele estado. Dias depois, foram doados mais 1.260 caixas, contendo 24 unidades.

O apoio não se restringe apenas à Sanesul, como diversas regiões do Brasil e até mesmo países vizinhos contribuindo com a causa. O diretor-presidente da Sanesul, Renato Marcilio, enfatizou a importância do apoio tanto do poder público quanto das pessoas comuns nesse momento de calamidade.

"É fundamental unir esforços para ajudar essas famílias que enfrentam uma situação tão difícil, afinal, somos todos irmãos e qualquer tipo de apoio é bem-vindo", afirmou.

Mais de 2,3 milhões foram afetadas de alguma maneira, enquanto 581 mil foram desalojadas de suas casas. Ainda permanecem em abrigos temporários 55.813 pessoas.

Devido às cheias dos diversos rios, córregos e lagos gaúchos, 77.711 pessoas ficaram ilhadas e precisaram ser resgatadas. Até o momento, 12.503 animais também foram resgatados.

