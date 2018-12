Mais de 18 mil pessoas podem perder benefício do INSS em MS

Mais de 18 mil pessoas devem perder o Benefício de Prestação Continuada (BPC) em Mato Grosso do Sul, ou LOAS, como é mais conhecido. Isso porque não fizeram recadastramento junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e o prazo se encerra na próxima segunda-feira (31).

O benefício tem o valor mensal de um salário mínimo e é destinado a pessoas com mais de 65 anos e deficientes, cuja renda familiar seja de até ¼ do salário mínimo (R$ 238,50).

Ainda de acordo com o site da Prefeitura de Campo Grande, de 43.276 idosos que recebem o benefício, 9.163 ainda não fizeram inscrição no Cadastro Único. Das 40.449 pessoas com deficiência que recebem o BPC, 9.520 ainda não realizaram o cadastro.

Para efetuar inscrição, os beneficiários devem procurar o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) ou a Secretaria de Assistência Social do município, portando CPF, RG e comprovante de residência, porém, dia 31 é ponto facultativo nos serviços municipais.

Aqueles que não efetuarem inscrição até essa data, devem cumprir o calendário estabelecido pelo Governo Federal, que determina o registro conforme dia do aniversário de cada beneficiário. O responsável familiar também pode fazer a inscrição, desde que tenha em mãos os documentos de todas as pessoas que residem com o beneficiário.

Pessoas que fazem aniversário de abril a junho têm até 31 de março de 2019; de julho a setembro, até junho; e, de outubro a dezembro, tem até final de setembro.

