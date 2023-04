Mais de 23 mil passageiros devem passar pela Rodoviária da Capital na Páscoa

A Páscoa está chegando, e com uma previsão de 23 mil passageiros embarcando e desembarcando no Terminal Rodoviário Antônio Mendes Canale em Campo Grande, a Concessionária está preparando uma operação especial para recepcionar os viajantes.

A Concessionária do Terminal Rodoviário de Campo Grande tem previsões para que, entre quinta-feira (06/04) e sexta-feira (07/04), mais de seis mil pessoas devem embarcar em viagens, com os destinos mais procurados sendo São Paulo, Cuiabá, Goiânia, Brasília e Corumbá.

No total, a empresa prevê que até o final do feriado prolongado, na próxima segunda-feira (10), mais de 23 mil passageiros terão passado pelo local.

Caso haja a necessidade, ônibus extras serão disponibilizados para atender a demanda de passageiros.

Buscando agilidade, segurança e conforto de seus usuários, a concessionaria faz uma lista de recomendações para os viajantes. Confira:

Use sempre o transporte regular

Para ter a garantia de que sua viagem não passará por nenhum imprevisto, opte pelo transporte rodoviário regular. Somente ao embarcar nos terminais rodoviários oficiais, os passageiros viajam com total segurança, por meio de viações regulares que podem assegurar todos os direitos garantidos em lei. Além disso, no regular, não há risco de a viagem ser cancelada em cima da hora, independentemente do número de passagens comercializadas.

Cheque sempre a disponibilidade

Caso não seja possível realizar a compra online, antes de se deslocar ao terminal rodoviário entre em contato com a empresa de ônibus que deseja viajar para checar a disponibilidade de passagens e opções de datas e horários.

Leve os seus documentos

Todos os passageiros, até mesmo as crianças, devem apresentar documento de identificação original e com foto.

Menor de idade só com autorização prévia

Para viajarem desacompanhados ou com terceiros, menores de 16 anos precisam de autorização. Para informações, acesse o site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul www.tjms.jus.br e navegue até a parte de “Serviços” e procure por “Autorização de Viagem”.

Limite de peso nas bagagens

São permitidos até 30 kg no bagageiro e até 5 kg de bagagem de mão, desde que não interfira no conforto dos demais passageiros. Recomendamos que identifique suas bagagens com etiqueta contendo nome completo e telefone.

Chegue com antecedência

É importante que o passageiro chegue ao terminal, pelo menos, 30 minutos antes do horário marcado na passagem.

Remarcação e reembolso

A remarcação e reembolso da passagem são feitos com até 3 horas de antecedência, diretamente com a empresa de ônibus.

