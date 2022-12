Mais de 350 policiais civis e 289 penais são promovidos

Foi concedido pelo governador Reinaldo Azambuja (PSDB), a promoção de 357 policiais civis e 289 policiais penais em Mato Grosso do Sul. Ato simboliza o reconhecimento ao serviço prestado em prol da segurança da população.

A lista foi publicada nesta quinta-feira (29), no Diário Oficial do Estado (DOE). A promoção contempla 17 Agentes de Polícia Científica, 31 Delegados de Polícia, 17 Escrivães de Polícia, 216 Investigadores de Polícia, 25 Peritos Criminais, 16 Médicos Legistas e 35 Peritos Papiloscopistas.

“Trata-se de um reconhecimento do trabalho realizado por cada policial. É uma forma de valorizar a dedicação de cada um que deixa todos os dias o seu lar para se dedicar a proteção da vida, do patrimônio, dos direitos das pessoas”, afirmou o delegado-geral da Polícia Civil, Roberto Gurgel Filho.

Somente neste ano foram 1,4 mil policiais civis promovidos pelo Governo do Estado, em quatro processos, que leva em conta o tempo e o mérito de cada policial de forma objetiva. “Todo este cenário seguiu sem disputas internas, permitindo a pacificação da instituição e o planejamento dos policiais com suas progressões em suas carreiras”.

O DOE desta quinta-feira traz também a lista dos 289 policiais penais promovidos por merecimento. Para este benefício, foram computados o tempo de serviço desses servidores até 31 de dezembro de 2021.

Com a promoção concedida aos 289 policiais penais, o governador Reinaldo Azambuja encerra seu mandato garantindo que todos os servidores da Agepen (Agência Estadual de Administração Penitenciária) estejam posicionados na carreira em conformidade com a lei, sem nenhuma mudança de classe em atraso para aqueles que atendem os requisitos legais.

