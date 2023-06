Mais de 90 mil beneficiários ainda não fizeram o acompanhamento do Bolsa Família na Capital

Para que o benefício do programa Bolsa Família seja mantido, mais de 91,527 mil beneficiários ainda precisam comparecer às unidades de saúde de Campo Grande para fazer o acompanhamento. A avaliação semestral é uma exigência do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e obrigatória para os inscritos. A data prevista para o encerramento é dia 28 de junho, próxima quarta-feira.

De acordo com a coordenadora da Rede de Atenção Básica, Glória de Araújo, dos 115.197 beneficiários inscritos no programa, apenas 23.670 foram acompanhados até o momento, o que representa aproximadamente 19,8% do total.

“Essa baixa porcentagem de acompanhamento é preocupante, pois indica que muitos beneficiários estão deixando de usufruir dos serviços de saúde disponíveis para eles. É fundamental ressaltar que a atualização cadastral é essencial para que as famílias tenham acesso aos programas de prevenção, promoção e tratamento de saúde”, diz.

Durante o atendimento, verifica-se o calendário vacinal (é necessário trazer a carteira de vacinação) e o estado nutricional (peso e altura) de crianças até sete anos, além da realização do pré-natal para as gestantes de qualquer idade. Mulheres entre 14 e 44 anos também devem ser acompanhadas pelas equipes.

A parceria entre a assistência social e a saúde é essencial para garantir o pleno acesso e o cuidado integral das famílias beneficiárias do Bolsa Família. A integração das políticas do Sistema Único de Saúde (SUS) com as ações de assistência social fortalece o trabalho em rede, ampliando o alcance e a efetividade das ações de promoção da saúde.

Onde ser atendido?

As unidades de saúde desempenham um papel fundamental nesse processo, atuando como ponto de referência para a atualização cadastral e o acompanhamento da saúde dos beneficiários do Bolsa Família.

As unidades têm promovido ações de conscientização sobre a importância desse procedimento e oferecido orientações sobre o acesso aos serviços, além do trabalho de busca ativa e ações aos fins de semana e feriado com o objetivo de atender este público. Atualmente, Campo Grande conta com 74 unidades básicas e de saúde da família espalhadas pelas sete regiões urbanas e de saúde da família.

Através do endereço: https://campograndems.labinovaapsfiocruz.com.br/osa/ é possível localizar a unidade de saúde mais próxima.

