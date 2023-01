Malha rodoviária de MS é a 3° com menos pontos críticos no País, afirma estudo

Um estudo elaborado pela Confederação Nacional dos Transportes (CNT) constatou que Mato Grosso do Sul possui uma das malhas rodoviárias com menos pontos críticos. O levantamento “Transporte Rodoviário – Os Pontos Críticos nas Rodovias Brasileiras” percorreu 109.103 quilômetros de rodovias estaduais, federais e concessionadas no Brasil, entre 2012 e 2021.

Conforme o estudo, em MS foram constatadas 0,10 ocorrências dessas falhas a cada 100 quilômetros, o que colocou Mato Grosso do Sul como terceira melhor colocação do ranking, ficando atrás somente de São Paulo, com 0,8 ponto crítico a cada 100 quilômetros, e do Distrito Federal (média de 0,03).

O secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Hélio Peluffo Filho, explica que más condições em rodovias, como erosões, buracos e demais pontos críticos, devem ser revertidas com planejamento e investimentos, pois são prejudiciais para o setor de transportes e também para toda a sociedade.

“Além de aumentar o custo do frete, impactam negativamente na segurança dos usuários. Por isso, investimentos na manutenção, conservação e recuperação são fundamentais para dar qualidade às rodovias e devem ser constantes, já que melhoram, inclusive, a produtividade dos setores econômicos”, diz.

Dados da Seilog (Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística) e da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos ) apontam que só em 2021 foram investidos cerca de R$ 837 milhões nas rodovias estaduais. Em 2022, esse tipo de aplicação saltou para R$ 1,3 bilhão.

Os recursos saíram do Fundesul (Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário de Mato Grosso do Sul). Para este ano, a estimativa é de que R$ 1,2 bilhão em investimento seja destinado para as rodovias estaduais.

