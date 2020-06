Maluma é processado por possível extorsão de R$ 5 milhões

Sarah Chaves, com informações do Metrópoles

Ocantor colombiano Maluma está sendo processado pelo empresário Richard Caring por uma suposta tentativa de extorsão de US$ 500 mil, mais de R$ 5 milhões.

O empresário alega que contratou Maluma para o evento que ocorreria em 7 de novembro do ano passado, na República Dominicana, sendo que o valor combinado giraria em torno de US$ 500 mil (R$ 2,6 milhões).

Mas, três meses antes do casamento, o empresário adiou o evento por problemas da organização “com aquela magnitude”. A data foi trocada para junho deste ano, agora em Roma.

De acordo com O site TMZ, no processo movido por Caring, o empresário acusa o cantor de ter tentado fazê-lo pagar o dobro do combinado por um show em seu casamento.

Ainda segundo o TMZ, Caring afirmou que pagou US$ 375 mil (R$ 2 milhões) antecipados para Maluma. Posteriormente, a produção do cantor cobrou o total de US$ 1 milhão, o dobro do valor combinado.

Porém, a equipe de Maluma teria justificado a cobrança extra com o fato de que a nova data do casamento interferiria na turnê do cantor pela Europa. O artista teria se recusado a devolver a quantia que recebeu antecipadamente.

Deixe seu Comentário

Leia Também