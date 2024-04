Mani Rego se pronuncia sobre separação com Davi

Em meio a boatos de separação, a empreendedora Mani Rego, então companheira de Davi Brito, campeão do BBB 24, publicou um desabafo nas redes sociais no último sábado (20).

No texto, a vendedora autônoma pede compreensão pelo silêncio nas últimas 48 horas e explica o que sentiu. Ela também parou de seguir o ex-bbb no Instagram.

"O sentimento é que em pleno século XXI, depois de ser mãe aos 16 anos do meu único filho, de ter passado e ainda passar (como todos) muitas dificuldades, ter que saber da mudança do status do meu relacionamento por entrevistas , e outra que ainda estamos nos conhecendo, ouvindo, não pelos comentários de internet, mas as palavras que saíram em rede nacional vindas de uma pessoa que conviveu já a tempo suficiente para termos uma relação de cumplicidade. E que como um passe de mágica, passo a ser como um produto onde uma pessoa escolhe em qual a prateleira que deverei estar", disse Mani.

A vendedora se referiu à declaração de Davi no café da manhã com Ana Maria Braga, no programa 'Mais Você' da Rede Globo. Ao ser questionado pela apresentadora sobre o casamento, ele disse que os dois estavam se conhecendo, mesmo morando juntos há quase dois anos. Naquele momento, segundo o ex-bbb, eles ainda não tinham se encontrado.

O então casal só se reencontrou dois dias após o fim do reality show, na madrugada da última quarta-feira (17).

Na mesma data, enquanto Davi foi tomar café da manhã com Ana Maria Braga, Mani voou para São Paulo, onde participou do programa Encontro com Patrícia Poeta, também da Globo.

No dia seguinte, após encontrar o pai e postar uma foto nas redes sociais, Davi foi cobrado pelos seguidores por uma publicação com Mani.

Na sexta-feira (19), Davi permaneceu no Rio de Janeiro para cumprir outros compromissos com a Globo. Um deles foi a gravação do seu documentário para a plataforma de streaming Globoplay, que ainda não tem data de lançamento.

O vencedor do BBB 24 contou, na sexta-feira (19) pela manhã, que finalmente havia encontrado a então companheira após os 100 dias de confinamento do reality. Segundo o jornalista Luiz Bacci, a ocasião foi para Davi terminar o relacionamento com Mani.

Diante da separação, Davi já teria contratado um advogado para cuidar da papelada, e estaria disposto a dividir o prêmio do reality.

