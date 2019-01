Manifestantes ainda mantem BR-262 interditada na capital

Saiba Mais Geral Manifestação fracassa de novo, mas aumento pode cair

Moradores de uma Área de Proteção Ambiental (APA) do jardim Colorado, região sul de Campo Grande, interditaram a BR-262 em frente ao aterro sanitário “lixão”, na manhã desta sexta-feira (11).

Sem uma liderança, os manifestantes fazem duas reivindicações, a primeira é o odor que todos os dias incomoda os moradores – uma das moradoras chegou a dizer que depois das chuvas, o mau cheiro fica insuportável.

O autônomo Jorge da Silva, 26 anos, relatou que o foco é a moradia, e que recebeu um documento dizendo para que eles tirassem tudo de dentro da casa, pois iriam derrubar os imóveis. Ele ainda diz que foi até a Defensoria Pública, onde ouviu “salve-se que puder, quem conseguir tirar as suas coisas de dentro de casa tire, porque vão derrubar”, afirmou.

As mais de 300 famílias moram cerca de 50 metros do córrego Anhanduí, no local não há barracos, somente casa de alvenaria. A jovem Tyise Tilara, explica que no bairro moram crianças, mulheres e idosos, e todas as residências tem água encanada e energia. “Não podemos sair da nossa casa e ir morar em baixo da ponte”, encerra Tyise.

A aposentada Marli Souza da Silva afirma que não estão se negando a sair, mas querem algum lugar para morar. Ela espera que coloquem os moradores em algum lugar ou deixem eles morarem ali.

Em nota, a Polícia Rodoviária Federal informou que há interdição na BR-262, em Campo Grande. Cerca de 100 pessoas ainda permanecem no local protestando. A PRF está no local e negocia com os manifestantes a liberação da via.

Saiba Mais Geral Manifestação fracassa de novo, mas aumento pode cair

Deixe seu Comentário

Leia Também