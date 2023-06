Manutenção de estradas usadas por suinocultores ganharão apoio do Estado

O secretário Hélio Peluffo, da Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística (Seilog), e representantes da Associação Sul-Mato-Grossense de Suinocultores (Asumas), se reuniram na quarta-feira (14), para tratar do reforço na manutenção de estradas vicinais utilizadas por produtores de suínos de municípios da Grande Dourados.

“De forma concreta, nossa sugestão é ampliar a parceria com as prefeituras para que possamos entrar com a manutenção nessas estradas vicinais, que são o caminho para a chegada de insumos da suinocultura e a saída de animais para o abate. Juntos, podemos solucionar a situação das estradas vicinais, já que muitas vezes os municípios não têm condições de auxiliar os produtores”, destacou Peluffo.

Mato Grosso do Sul ocupa a sexta posição no ranking nacional de produção de suínos. Só em 2022, o Estado abateu 3,7 milhões de animais, produzindo 247 mil toneladas de carne. Para os próximos anos, a expectativa é que a atividade cresça pelo menos 49% no Estado, conforme dados do Governo estadual.

O encontro foi realizado no gabinete da Seilog por intermédio do deputado estadual Renato Câmara, que é coordenador da Frente Parlamentar para o Desenvolvimento da Suinocultura da Alems (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul). “Os suinocultores têm ampliado muito a produção. Com isso, cresce a frota de caminhões nas estradas e em época de chuvas acaba dificultando a locomoção, causando prejuízo. Nosso encaminhamento aqui é no sentido de melhorar a logística”, reforçou o parlamentar.

Um dos diretores da Asumas, Otávio Vieira de Mello disse que o planejamento é para melhorar as condições das estradas que conectam as granjas de Fátima do Sul, Vicentina, Glória de Dourados, Dourados, Jateí e Itaporã. “A suinocultura está crescendo muito nessas regiões e precisamos ter acessos para a chegada de caminhões de ração e também para a retirada dos suínos para o abate. Esse é um movimento constante que só aumenta”, explicou.

