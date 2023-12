Marcelo Bertoni da Famasul abre a retrospectiva 2023 do JD1

O presidente da Famasul (Federação de Agricultura e Pecuária de Mato Grosso Sul), Marcelo Bertoni, dará a largada à Retrospectiva JD1 de 2023.

A partir de hoje (4), as equipes farão entrevistas diárias trazendo os chefes das principais áreas que conduziram os rumos do Estado este ano.

Acompanhe a série na programação do JD1 Notícias todos os dias a partir das 18h, nas redes sociais do JD1Notícias.com. e pelo Youtube do portal. Siga também o Instagram do JD1 para ter acesso ao conteúdo.

