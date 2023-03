Marcha para Jesus pode ser declarada patrimônio cultural imaterial de MS

Após ser apresentado na manhã desta terça-feira (28) na Assembleia Legislativa, o Projeto de Lei 79/2023 que declara a “Marcha para Jesus” como patrimônio cultural de natureza imaterial do Estado de Mato Grosso do Sul segue para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).

“Conforme preconizado na Constituição Federal, compete ao Estado estimular, apoiar, preservar e divulgar as manifestações culturais, religiosas e expressões artísticas, inclusive as iniciativas populares. A marcha para Jesus já teve sua importância cultural reconhecida em âmbito federal”, informou o deputado Professor Rinaldo, autor da matéria.

A Marcha para Jesus reúne igrejas cristãs do país e do mundo e é aberto à participação de toda a população; com várias atrações musicais e muita animação; o encontro representa a união das pessoas, a comunhão de todos que acreditam em Jesus Cristo.

Em Campo Grande, o evento voltou a ser feito em 2022, após dois anos sem a realização em razão da pandemia.

