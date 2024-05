"Marcha Pela Vida" entra para o calendário oficial de Mato Grosso do Sul

A Lei que inclui no a “Marcha Pela Vida” no calendário Oficial de Eventos de Mato Grosso do Sul, foi sancionada pelo governador Eduardo Riedel.

Conforme a legislação, proposta pelo deputado estadual Antônio Vaz, a 'Marcha Pela Vida' será realizada anualmente no dia 8 do mês de outubr.

Segundo Antônio Vaz, a data é para conscientizar a população sobre a importância da vida desde os seus primórdios. "A data do dia 08 de outubro foi escolhida por ocasião do dia do nascituro cujo objetivo é celebrar e reafirmar que a vida humana começa no ventre materno desde a sua concepção".

