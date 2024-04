Marvel lança trailer oficial de "Deadpool & Wolverine"; assista

A Marvel divulgou nesta segunda-feira (22), novos pôsteres e o trailer do filme "Deadpool & Wolverine". Longa que traz os dois personagens interpretados por Ryan Reynolds e Hugh Jackman, respectivamente.

O trailer tem como fundo musical "Like a prayer", de Madonna. As cenas são concentradas nos dois personagens principais, a dificuldade de comunicação entre eles, a inevitável luta e a parceria forçada para salvar o multiverso. Também há imagens do confronto contra a vilã Cassandra Nova, interpretada pela atriz Emma Corrin.

O filme está previsto para estrear dia 25 de julho nos cinemas brasileiros, e será lançado seis anos depois de "Deadpool 2".

Na trama, Hugh Jackman retoma o papel de Wolverine, após se despedir do personagem em "Logan", lançado em 2017, justamente por conta de um roteiro focado no multiverso, já que o mutante morreu no último filme.

"Deadpool & Wolverine" pretende ser a introdução oficial dos mutantes originais do X-Men. Há ainda, especulações de participações de diversos integrantes dos primeiros filmes da saga, incluindo Halle Berry, Tempestade; Famke Janssen, Jean Grey; e James Marsden, Ciclope.

Mas o elenco confirmado conta com os retornos dos atores dos primeiros filmes: Karan Soni como Dopinder, Leslie Uggams como Blind Al, Morena Baccarin como Vanessa, Stefan Kapicic como Colossus, Rob Delaney como Peter, Brianna Hildebrand como Míssil Adolescente Megassônico e Shioli Kutsuna como Yukio.

Assista:

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também