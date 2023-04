Marvvila deixa o BBB com 16,95% dos votos

Nesta semana, o público teve que votar diferente e escolher quem deveria ficar na casa mais vigiada: Amanda, Domitila Barros, Larissa ou Marvvila.

"Falar que a Marvvila é desinteressante é um absurdo. Maior simpatia, maior gata, nas festas divertidíssima, dançarina, animada e o que mais chama atenção é a voz... Não é só a voz, é o que essa voz diz. Quando foi provocada, falou com propriedade... Corajosa, sem baixar a cabeça para ninguém. A pior coisa que te aconteceu foi não comprarem mais briga com você, pois ficar na paz te deu um conforto", falou Tadeu Schmidt antes de anunciar a saída da cantora com 16,95% dos votos.

As outras sisters receberam: Larissa (23,04%); Domitila Barros (25,69%) e Amanda (34,32%).

