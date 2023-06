Max Freitas é exonerado da Fundação de Cultura de MS

A exoneração de Max Antônio Freitas da Cruz da função de Diretor-presidente da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS) foi publicada na edição desta segunda-feira (19), do Diário Oficial do Estado.

A retirada foi a pedido do próprio Max, e o secretário de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (Setescc), Marcelo Miranda assume a função acumulativa.

Em suas redes sociais, Max alegou que contribuíram para sua saída, mudanças dentro da administração da Fundação e problemas familiares. "Hoje deixo a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, todos que trabalham comigo a um tempo, já me escutou falar, que no dia que você acordar, e reclamar ou não ter vontade de ir trabalhar, e não estiver feliz com você mesmo quanto ao seu trabalho, significa que chegou a hora de mudar".

Max ficou na Fundação de Cultura de MS um pouco mais que cinco meses após sair da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Campo Grande.

