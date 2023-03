MC GuimÃª e Sapato sÃ£o expulsos ao vivo do BBB; assista

Após a festa do Líder na quarta-feira (15) MC Guimê começou a ser criticado nas redes sociais por dar um tapa na bunda de Bruna, tocar os seios de Dania e tentar apalpar a bunda da mexicana. Os vídeos viralizaram nas redes sociais.

Já o lutador foi acusado de assediar Dania Mendez ao usar golpes de luta para imobilizá-la e tentar roubar um beijo, mesmo a participante tendo recusado e dito "não" diversas vezes.

Na noite de ontem (16), Tadeu Schmidt anunciou a eliminação dos participantes durante o programa ao vivo. "Nós temos na nossa casa uma convidada. Uma visitante. Uma pessoa que veio de outro país. Mas, acima de tudo, uma mulher. E, como todas as mulheres, merece respeito absoluto. A partir de tudo o que vimos e ouvimos, eu estou aqui para dizer que nós não gostamos do que vimos ontem. Sapato e Guimê passaram do ponto. É preciso tomar cuidado com os limites. Aqui e fora daqui. Assim, por contrariar as regras do programa, Guimê e Sapato estão eliminados do 'BBB 23'", afirmou o apresentador Tadeu Schmidt enquanto falava com os participantes.

No início da noite, a Polícia do Rio informou que abriu um inquérito para apurar se Guimê e Cara de Sapato cometeram importunação sexual dentro do programa. O inquérito será conduzido pela Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá.

