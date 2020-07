Médico morto pelo coronavírus ganha homenagem em hospital de MS

Voluntários da associação “Amigos da Vida”, prestaram homenagem no final da manhã desta quarta-feira (1º), ao médico Miguel Yoneda, que morreu aos 74 anos, vítima do novo cooronavírus, em Dourados.

De acordo com o site Dourados News, mesmo estando no grupo de risco, pela idade, o médico optou por continuar em atividade, em uma unidade de saúde de Dourados, mesmo com a pandemia. Uma árvore foi plantada em gramado do Hospital da Vida como homenagem ao profissional da saúde.

Yoneda está entre os 86 casos fatais da Covid-19 em Mato Grosso do Sul e o primeiro médico a morrer vítima da doença no Estado. O médico estava internado na UTI Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados.

