Coronavírus: registrando o 85° óbito, julho começa com morte de médico

Saiba Mais Saúde Coronavírus mata mais 5 em MS, entre eles uma técnica de enfermagem

O mês de julho começou mais triste para familiares e amigos do médico Miguel Yoneda, 74 anos, o já idoso profissional de saúde foi a 85° vítima fatal do coronavírus em Mato Grosso do Sul. A morte ainda não foi confirmada pela Secretaria Estadual de Saúde (SES).

De acordo com o site Folha de Dourados, Yomeda estava internado no Hospital Universitário da Grande Dourados (HU-UFGD) e faleceu por volta das 3h da madrugada desta quarta-feira (1). O idoso era morador de Ponta Porã.

Com as medidas restritivas, mensagens nas redes foi a maneira que as pessoas encontraram para se despedir do médico, que atuava na linha de frente contra o coronavírus.

Nas redes sociais as mensagens mostram o carinho que as pessoas sentiam por Yoneda, “Descanse em paz, grande perda para nós, excelente médico digno de respeito, mais um guerreiro vencido pelo covid-19”, disse uma amiga pelo Facebook.

“Acordei com a notícia que eu temia receber. Perdemos dr Miguel Yoneda. Quem o conheceu sabe exatamente o q sinto nesse momento. Quem sabe o médico que amava o que fazia. Era o médico que amava o pronto socorro”, publicou outra pessoa.

Outra morte, de uma mulher 70 anos, identificada como Lourdes Fernandes Soares. Está sendo investigada pela secretaria de Saúde da cidade, segundos familiares Lourdes também foi vítima de coronavírus.

Sete mortes confirmadas

Desde o último boletim epidemiológico, divulgado nesta terça-feira (30) pela SES, o estado já confirmou sete novas mortes causadas pelo coronavírus, as cinco primeiras confirmações você ver clicando aqui.

As outras duas vítimas fatais confirmadas se tratam de uma mulher, 80 anos, residente de Corumbá. Ela era portadora de Hipertensão Arterial e doença de Parkinson, estava internada na UTI da Santa Casa de Corumbá.

A sétima morte foi confirmada se trata de outra mulher 65 anos, moradora de Campo Grande. Ela tinha histórico de doença pulmonar crônica obstrutiva (DPCO). A paciente estava internada no Hospital regional de Mato Grosso do Sul.

Recorde de mortes

Caso as duas mortes de Lourdes e Yoneda sejam confirmadas, por coronavírus, as vítimas se juntam as outras sete confirmadas pela SES, somando assim 9 nove mortes confirmadas em um único, um recorde em MS.

Com o acrescimo das 9 vítimas fatais, MS alcança o seu 85° óbito por coronavírus.

Saiba Mais Saúde Coronavírus mata mais 5 em MS, entre eles uma técnica de enfermagem

Deixe seu Comentário

Leia Também