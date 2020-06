Coronavírus mata mais 5 em MS, entre eles uma técnica de enfermagem

Mais cinco mortes por coronavírus foram confirmadas nesta terça-feira (30), pela Secretaria de Estado de Saúde (SES). Agora Mato Grosso do Sul registra 81 vítimas fatais da doença.

Conforme a SES, duas mortes foram em Itaquiraí, a primeira de uma mulher de 51 anos, técnica de enfermagem e portadora de cardiopatia, hipertensão e obesidade. Ela foi diagnosticada com coronavírus dia 17 de junho e foi transferida para o Hospital Universitário da UFGD. Faleceu na noite de 29 de junho.

A outra vítima em Itaquiraí foi um idoso de 92 anos, que estava internado no hospital são Francisco de Itaquirai desde 27 de junho e faleceu no mesmo dia. ele tinha debilitação motora. Diagnóstico positivo para coronavírus saiu nesta terça.

Um morador de Dourados de 80 anos, que estava internado no Hospital Evangélico em Dourados sem histórico de comorbidades, faleceu nesta terça-feira, ele teve os sintomas no dia 21 de junho, e o diagnóstico deu positivo em 24 de junho.

A 80ª vítima era uma mulher, de 44 anos, residente de Fátima do Sul, assintomática e em investigação oncológica. Estava internada desde 27 de junho no Hospital da SIAS em Fátima do Sul. Com agravamento do quadro clínico, faleceu em 28 de junho. Diagnóstico positivo para COVID-19 em 30 de junho.

A 81ª vítima era uma mulher, de 64 anos, moradora de Amambai e sofria de hipertensão. Começou os sintomas em 24 de junho. Morava sozinha e se recusava a ficar hospitalizada. Foi internada em 27 de junho e faleceu em 28 de junho. Diagnóstico positivo para COVID-19 em 30 de junho.

Sendo assim, Mato Grosso do Sul registra 8 óbitos em Campo Grande, 5 em Três Lagoas, 2 em Batayporã, 2 em Paranaíba, 2 em Vicentina, sendo que um faleceu no Estado de São Paulo, 23 em Dourados, sendo 1 douradense que morreu em Tocantins, 2 óbitos de Brasilândia, 4 em Itaporã, 1 em Iguatemi, 2 em Rio Brilhante, 1 em Sidrolândia, 4 em Ponta Porã, 9 em Corumbá, 1 em Douradina, 1 em Deodápolis, 1 em Anastácio, 3 em Itaquiraí, 2 em Guia Lopes da Laguna, 1 em Glória de Dourados, 1 em Naviraí , 3 em Fátima do Sul, 2 em Amambai e 1 em Nova Andradina.

